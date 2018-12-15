Хоккеисты Финляндии победили шведов в матче Евротура

Матчем между национальными сборными Финляндии и Швеции продолжился в Москве розыгрыш российского этапа хоккейного Евротура. Игры географических соседей всегда отличаются особым накалом. Так было и на сей раз, а выиграли спортсмены из Страны Суоми – 3:2.

При этом команда "Тре крунур" открыла счет (Линдквист) и во втором периоде забила второй гол (Ларссон). Но вторая половина матча осталась за финнами, которые еще до второго перерыва сократили разрыв (Палве), а в третьей 20-минутке усилиями Калапуды и Лаюнена вырвали победу.

Сборная Финляндии временно вышла на первое место в турнирной таблице российского этапа Евротура: у хоккеистов Суоми 4 очка, у сборных России и Чехии – по 2, у шведов – 1. Однако россияне и чехи второй матч в рамках соревнований проведут между собой в субботу, 15 декабря.