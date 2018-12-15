Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Австрии, Старых – восьмая

В австрийском Хохфильцене продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. В женской гонке преследования победу одержала финка Кайса Мякяряйнен, которая преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 53,1 секунду с тремя промахами на четырех огневых рубежах.

Второй стала словачка Паулина Фиалкова (два промаха, остывание 1,5 секунды). Тройку замкнула итальянка Доротея Вирер (четыре промаха, отставание 2,8).

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, занявшая восьмое место. Спортсменка прошла дистанцию без промахов и отстала от победительницы на 24,8 секунды. Обладательница бронзы в спринте Екатерина Юрлова-Перхт допустила четыре ошибки на огневых рубежах и финишировала только 20-й. Евгения Павлова стала 18-й, Валерия Васнецова – 48-й.

Отметим, что ранее в субботу международный союз биатлонистов (IBU) на своем исполкоме принял решение не применять санкции к пятерым российским биатлонистам, которых австрийская полиция подозревает в нарушении антидопинговых правил. В их число входит Старых, а также Алексей Волков, Антон Шипулин, Александр Логинов и Евгений Гараничев.