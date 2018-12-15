Гладил, трепал, целовал: игривого Юнкера сняли с тремя блондинками

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не изменяет традициям: накануне на саммите ЕС в Брюсселе он отметился весьма странным поведением. Вначале Юнкер решил проверить, не парик ли на голове у встречавшей его дамы. Недолго думая, он взъерошил ей волосы — говорят, потом она даже всплакнула по этому поводу.

Другую сотрудницу он поцеловал в щеку, а третью, здороваясь, нежно погладил по руке. После всего этого Юнкер "поприветствовал" журналистов перед входом в зал для пресс-конференций, закрыв рукой объектив снимавшей его камеры.

На этом чудачества главы Еврокомиссии на саммите не закончились: перед началом пресс-конференции он поднялся на сцену, где стояли переносные трибуны для выступлений, и положил на одну из них пачку документов. Часть бумаг он затем переложил в сторону, а оставшиеся швырнул на пол рядом с собой. На это обратил внимание стоявший рядом руководитель Евросовета Дональд Туск, но Юнкер свой странный жест никак не объяснил.

Глава Еврокомиссии давно известен как любитель пошутить на официальных мероприятиях. Так, в начале октября этого года Юнкер начал одно из выступлений в Брюсселе с передразнивания танцевальных движений британского премьер-министра Терезы Мэй, а 6 мая 2017 года появился на саммите в Женеве сильно подшофе.