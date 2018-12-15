Перепутал педали: Land Cruiser сбил двух человек на рынке в Атырау

Два человека попали в больницу после аварии на рынке в казахстанском Атырау, где перепутавший педали водитель протаранил грузовик, сообщает ATPress. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.

Судя по записи, столкновение произошло около трех часов дня 12 декабря, однако очевидцы утверждают, что инцидент имел место в пятницу, 14 декабря. Toyota Land Cruiser Prado на высокой скорости сбил человека и врезался в грузовую "Газель", а та, развернувшись, сбила рабочего. Обоих пострадавших доставили в больницу с многочисленными травмами.

Находившийся за рулем внедорожника мужчина объяснил произошедшее тем, что он перепутал педали тормоза и газа.