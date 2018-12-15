Подрыв полицейского на трассе А108: подробности

В Московской области на трассе А108 сдетонировал снаряд времен Великой Отечественной войны, пострадал лейтенант полиции. Его заметил один из проезжающих по трассе водителей и вызвал скорую помощь.

Мужчину отправили в больницу.

Полицейский находился не на службе. Он просто хотел убрать коробку с дороги.

Проводится проверка, передает ТАСС.