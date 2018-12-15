Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
15 декабря 201814:47

Подрыв полицейского на трассе А108: подробности

Global Look Press

В Московской области на трассе А108 сдетонировал снаряд времен Великой Отечественной войны, пострадал лейтенант полиции. Его заметил один из проезжающих по трассе водителей и вызвал скорую помощь.

Мужчину отправили в больницу.

Полицейский находился не на службе. Он просто хотел убрать коробку с дороги.

Проводится проверка, передает ТАСС.

Сейчас

16:12

Три кита рэпа: Путин рассказал о пути деградации

15:53

Варфоломей не приехал на "объединительный собор" Порошенко

14:37

Подрыв полицейского на трассе А108: подробности

13:43

"Желтые жилеты" под "Марсельезу" прорвали кордон парижской полиции

13:29

Под Москвой полицейскому взрывом оторвало кисти

12:52

Разгон "желтых жилетов": полиция снова применила газ на Елисейских полях

12:46

Захвачен Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Подрыв полицейского на трассе А108: подробности

Подрыв полицейского на трассе А108: подробности

1 час назад
Президент хочет разнообразить культурную жизнь россиян

Президент хочет разнообразить культурную жизнь россиян

31 минута назад
Акции "желтых жилетов": задержания и смертельное ДТП

Акции "желтых жилетов": задержания и смертельное ДТП

1 час назад
Меркель купят новый самолет, чтобы не опаздывала

Меркель купят новый самолет, чтобы не опаздывала

4 минуты назад
Путин дал Киселеву три минуты на размышление

Путин дал Киселеву три минуты на размышление

3 часа назад
Неуправляемый самосвал рухнул с обрыва на аквапарк отеля "Ялта - Интурист"

Неуправляемый самосвал рухнул с обрыва на аквапарк отеля "Ялта - Интурист"

5 часов назад
Экс-посол США на Украине: мы хотим ослабить Россию

Экс-посол США на Украине: мы хотим ослабить Россию

7 часов назад
Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

10.12.2018 08:30
Путин встретился с мальчиком, которому обещал полет на вертолете

Путин встретился с мальчиком, которому обещал полет на вертолете

1 час назад
"Будем надеяться на лучшее": РПЦ прокомментировала новости о захвате собора в Виннице

"Будем надеяться на лучшее": РПЦ прокомментировала новости о захвате собора в Виннице

2 часа назад
Вопросы о России: глава МИД Японии принес свои извинения

Вопросы о России: глава МИД Японии принес свои извинения

1 час назад
В Раде Порошенко назвали "крысой в капкане"

В Раде Порошенко назвали "крысой в капкане"

3 часа назад
Гладил, трепал, целовал: игривого Юнкера сняли с тремя блондинками

Гладил, трепал, целовал: игривого Юнкера сняли с тремя блондинками

1 час назад
Минобороны РФ: Шойгу передал два обращения главе Пентагона, но ответа не получил

Минобороны РФ: Шойгу передал два обращения главе Пентагона, но ответа не получил

7 часов назад
СМИ: россиянка Мария Бутина может дать показания по другому делу

СМИ: россиянка Мария Бутина может дать показания по другому делу

10 часов назад
Хакеры из Anonymous рассказали, кто хотел заминировать Севастополь

Хакеры из Anonymous рассказали, кто хотел заминировать Севастополь

11 часов назад
Популярные игры для мобильных телефонов

Популярные игры для мобильных телефонов

21 час назад
Баста и Пелагея записали саундтрек к фильму "Т-34"

Баста и Пелагея записали саундтрек к фильму "Т-34"

14.12.2018 12:20
Подросток пришел на хоккейный турнир с ножами и топором

Подросток пришел на хоккейный турнир с ножами и топором

23 минуты назад
В Египте нашли нетронутую гробницу древнего чиновника

В Египте нашли нетронутую гробницу древнего чиновника

42 минуты назад
Митрополит Агапит рассказал, как его обманом увезли в Киев

Митрополит Агапит рассказал, как его обманом увезли в Киев

1 час назад
Завершившая карьеру Заварзина будет учиться в Лондоне на дизайнера

Завершившая карьеру Заварзина будет учиться в Лондоне на дизайнера

1 час назад
Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Австрии, Старых – восьмая

Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Австрии, Старых – восьмая

1 час назад
Перепутал педали: Land Cruiser сбил двух человек на рынке в Атырау

Перепутал педали: Land Cruiser сбил двух человек на рынке в Атырау

2 часа назад
Биатлонистка Анастасия Морозова выиграла спринт на Кубке IBU

Биатлонистка Анастасия Морозова выиграла спринт на Кубке IBU

2 часа назад
Российских бизнесменов все же пригласили в Давос

Российских бизнесменов все же пригласили в Давос

2 часа назад
Варфоломей и Порошенко прибыли на "объединительный собор" не как делегаты

Варфоломей и Порошенко прибыли на "объединительный собор" не как делегаты

2 часа назад
На Крайнем Севере наступают новые времена

На Крайнем Севере наступают новые времена

2 часа назад
Из больницы на лед: Коляда выступит на чемпионате страны

Из больницы на лед: Коляда выступит на чемпионате страны

3 часа назад
Борису Грызлову — 68

Борису Грызлову — 68

3 часа назад
Сотрудники владивостокского ресторана отбились от налетчиков с помощью лопаты и швабры

Сотрудники владивостокского ресторана отбились от налетчиков с помощью лопаты и швабры

4 часа назад
Boeing, летевший из Лондона в Гонконг, вынужденно сел в Москве

Boeing, летевший из Лондона в Гонконг, вынужденно сел в Москве

4 часа назад
В американском лесу появился дом в виде гигантской шишки

В американском лесу появился дом в виде гигантской шишки

4 часа назад
В столице бронежилет спас полицейского от удара ножом в сердце

В столице бронежилет спас полицейского от удара ножом в сердце

5 часов назад
На какую компьютерную игру похожа ваша семейная жизнь: тест

На какую компьютерную игру похожа ваша семейная жизнь: тест

5 часов назад
Детская спортивная команда пострадала в ДТП по вине пьяницы

Детская спортивная команда пострадала в ДТП по вине пьяницы

6 часов назад
США перенесли повышение пошлин на продукцию из Китая

США перенесли повышение пошлин на продукцию из Китая

8 часов назад
Ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы

Ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы

8 часов назад
Видео: "однорукий" интерфейс Samsung для Android

Видео: "однорукий" интерфейс Samsung для Android

22 часа назад
7 конфликтов, разрывающих Европу

7 конфликтов, разрывающих Европу

14.12.2018 15:02
Рассекречена внешность серийной Toyota Supra

Рассекречена внешность серийной Toyota Supra

14.12.2018 14:16
Власти вернут штраф за превышение скорости на 10 км/ч

Власти вернут штраф за превышение скорости на 10 км/ч

14.12.2018 12:13
Касимов: судьба уездного города

Касимов: судьба уездного города

14.12.2018 10:52