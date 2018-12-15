Путин встретился с мальчиком, которому обещал полет на вертолете

Президент России Владимир Путин встретился мальчиком из Ленинградской области, которого зовут Артем Пальянов. У ребенка была мечта — он хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Глава государства стал тем самым "волшебником", который обещал ему показать город с вертолета.

Путин в субботу, 15 декабря, находится в Санкт-Петербурге, там в Константиновском дворце днем проходит заседание совета по культуре и искусству. Но перед этим российский лидер встретился с Артемом и его братом и отцом. Они немного поговорили за чашкой чая. Президент поздравил их с наступающим Новым годом и показал приготовленные подарки. Вместе они посмотрели на маршрут предстоящего полета. После этого мальчик отправится на вертолетную экскурсию над Петербургом, передает РИА Новости.

Артем живет в поселке Тайцы, он — один из пяти тяжелобольных детей, мечты которых Путин обещал исполнить в ходе форума добровольцев России. Волонтеры рассказали ему о проекте "Мечтай со мной", в ходе которого исполняются желания больных детей. Путин собрал пять конвертов с желаниями таких детей и пообещал их исполнить. Одним из таких "счастливчиков" и стал Артем Пальянов.

А ранее президент помог осуществить мечту восьмилетней девочки из Череповца Вероники Макаровой — она очень хотела побывать на "Мосфильме". Президент и устроил ей такую экскурсию. На "Мосфильме" девочка также и встретилась с Владимиром Машковым, Никитой Михалковых и Кареном Шахназаровым. До этого Путин позвонил Веронике, находившейся в Москве. Как призналась мама девочки, этот звонок стал для нее полной неожиданностью.

Благотворительный проект "Мечтай со мной" помогает реализовать мечты тяжелобольных детей от 3 до 17 лет и людей от 60 лет.