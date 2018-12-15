В Египте нашли нетронутую гробницу древнего чиновника

Неразграбленную гробницу удалось обнаружить египетским археологам. Возраст находки датируется третьим тысячелетием до нашей эры.

Об уникальной находке сообщил на презентации министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани. По его словам, гробница обнаружена в районе некрополя Саккара под Каиром. Она предназначена для высокопоставленного египетского чиновника, жившего в 2504—2347 годах до нашей эры (пятая династия фараонов Древнего Египта).

Артефакт оценивается археологами как одна из самых заметных и значительных находок сезона раскопок 2018 года. Гробница не разграблена, сохранились скульптуры и цветные росписи стен. Изучение находки продолжается.

В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI — XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.