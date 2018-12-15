Президент хочет разнообразить культурную жизнь россиян

На заседании Совета по культуре и искусству российский лидер Владимир Путин поручил регионам прилагать больше усилий в реализации национальной программы "Культура". Политик также отметил необходимость формирования в регионах культурно-досуговых организаций клубного типа.

Тогда же Путин обратил внимание на то, что создание крупных культурных кластеров в регионах РФ должна основываться на лучших российских и зарубежных наработках.

А поддерживать творческую молодежь лучше всего с помощью трудоустройства.

Уже определены первые города, это Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь, передает ТАСС.

Кроме того, необходимо укомплектовывать российские библиотеки, так как цены на книги растут, передает РИА Новости.