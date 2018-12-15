Подросток пришел на хоккейный турнир с ножами и топором

В Гомельской области Белоруссии задержан, подросток, который пытался пронести на детский хоккейный турнир топор и два ножа. Как пишут местные СМИ, 17-летний парень, объясняя, зачем он принес столько опасных предметов, сказал, что "просто забыл выложить".

На официальном сайте управления внутренних дел Гомельского облисполкома сообщается, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 14 декабря, в Ледовом дворце во время открытия областного первенства среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба". Там же опубликованы фотографии изъятого холодного оружия.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили их во время досмотра приходящих на мероприятие. Так, это оказались походный топорик в чехле, раскладной нож, и еще один нож, тоже в чехле, только за поясом.

Парень задержан, у него дома был проведен осмотр, и выяснилось, что он хранит 24 патрона различного калибра, из которых три, согласно заключению экспертизы, "являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию, пригодными для стрельбы", говорится в сообщении. По этому факту возбуждено уголовное дело. По информации местных СМИ, данные, следователи изучили профиль школьника в соцсетях и пришли к выводу, что он "имеет опасные наклонности".