Меркель купят новый самолет, чтобы не опаздывала

Министерство обороны ФРГ намерено приобрести один или даже два дальнемагистральных самолета Airbus A330 или A350 после инцидента с лайнером бундесканцлера Ангелы Меркель в конце ноября. Тогда правительственный лайнер Airbus А340 "Конрад Аденауэр" с Меркель на борту по пути на саммит "Большой двадцатки" в Аргентине был вынужден вернуться в Германию и совершил вынужденную посадку в Кельне.

Причиной была техническая неисправность лайнера. Меркель в результате прибыла на саммит G20 в Буэнос-Айресе с 12-часовым опозданием; на последнем участке маршрута она летела из Мадрида в Аргентину в бизнес-классе обычного рейса испанской авиакомпании Iberia.

Выводы сделаны, пишет немецкое издание Bild: планы расширения правительственного авиапарка представила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Стоимость самолета в зависимости от новизны и оснащения составит от 200 до 300 миллионов евро.

Средства на приобретение лайнера планируется запросить из государственного бюджета, дала понять министр: транспортировка членов правительства на важные мероприятия не должна осуществляться за счет военно-воздушных сил, которые средства из их бюджета нужны для использования вертолетов и самолетов в своих миссиях.