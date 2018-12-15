Варфоломей не приехал на "объединительный собор" Порошенко

В секретариате Вселенского патриарха Варфоломея опровергли информацию о том, что Варфоломей приехал на "объединительный собор" неканонической Украинской православной церкви. Как выяснили агентстве Ромфея, патриарх находится в свой резиденции в Стамбуле.

"Престиж и институт Вселенского патриарха не терпят небрежности", — сказано в сообщении агентства.

Священство УПЦ собралось в соборе Святой Софии в присутствии президента Украины Петр Порошенко. Планируется создать на Украине православную церковь, не подчиненную Московскому патриархату. По факту, в Киеве собрались представители раскольнических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, пишет ТАСС.

В УПЦ МП считают действия украинских властей попыткой заставить архиереев нарушить "присягу, которую епископы обязуются соблюдать даже под угрозой смерти".