Бокс. Бой Бетербиева против Смита перенесен на февраль

Российский чемпион Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артур Бетербиев не выйдет в ринг в андеркарде матча Сауля Альвареса и Рокки Филдинга против Джона Смита-младшего. Бой перенесен с 15 декабря на конец февраля 2019 года.

Бетербиев и Смит должны были выйти друг против друга в субботу, 15 декабря, в нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене", где Альварес и Фитилдинг разыграют титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Однако, как сообщает The Ring, россиянин попросил дополнительное время на восстановление после победы над Каллумом Джонсоном в октябре. Теперь их бой может состояться 22 или 23 февраля.