Мальчик Артем поделился впечатлениями от исполненной президентом мечты

Мечта тяжело больного мальчика Артема, мечтавшего увидеть северную столицу с высоты птичьего полета, выполнена.

Российский лидер Владимир Путин обещал покатать его на своем вертолете во время встречи на форуме добровольцев.

Перед началом заседания совета по культуре и искусству​​​ политик выпил чаю с Артемом и его родными, подарил мальчику подарки и проводил до своего вертолета. После этого Артем с папой и братьями полетали над Санкт-Петербургом.

Ему очень понравился полет. Мечты сбываются, сказал Артем.

Ранее Путин организовал для тяжело больной девочки экскурсию на киностудию "Мосфильм", передает РИА Новости.