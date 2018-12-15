Подорвавшийся на трассе А108 полицейский лишился кисти и глаза

Лейтенант полиции, пострадавший в субботу, 15 декабря, на трассе А108 в Подмосковье, в результате взрыва лишился кисти руки и глаза. Сейчас он в больнице, без сознания. Поэтому опросить мужчину пока не удалось.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУСК России по Московской области, ЧП произошло между населенными пунктами Воскресенск и Куровское. На трассе взорвалась бесхозная коробка, когда полицейский попытался ее открыть. По предварительным данным, сдетонировал снаряд времен Великой Отечественной войны.

По факту взрыва начата доследственная проверка.