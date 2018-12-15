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15 декабря 201816:37 (обновлено в 16:39)

Три кита рэпа: Путин рассказал о пути деградации

Президент России Владимир Путин считает, что нужно очень осторожно относиться как к запретам, так и к идее "всем все разрешить" в области культуры. Об этом он заявил на заседании Совета по культуре и искусству, которое глава государства проводит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Трансляцию заседания ведут телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

На заседании речь среди прочего зашла о рэпе и ситуации с отменой концертов рэп-исполнителей. Жалобы, после которых они были отменены, были связаны с нецензурной лексикой.

По словам президента, и вальс когда-то считался дурным тоном, прежде чем стать классикой. "Вы сказали, что рэп зиждется на трех китах — секс, наркотики и протест. Из всего этого больше всего беспокоят наркотики", — сказал Путин.

По его словам, это "путь к деградации нации", и употребление наркотиков, пропаганда наркомании — еще хуже, чем мат. Что касается последнего, Путин, по его словам, намерен встретиться с известным филологом Людмилой Вербицкой, которая занимается в том числе исследованиями нецензурной лексики. Мат, по мнению Вербицкой, является частью языка, отметил президент, но вопрос "только в том, как это использовать".

"У нас разные части тела есть, но мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло или холодно", — пояснил он.

При этом способ "хватать и не пущать" президент назвал самым неэффективным и самым плохим, который можно себе придумать. Эффект, по его словам, будет обратен ожидаемому. И если какое-либо из направлений в культуре невозможно остановить, нужно его возглавить и соответствующим образом направлять, добавил Путин. То, как это может быть сделано, по словам президента, еще предстоит обсудить.

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко на заседании предложил ввести в соцсетях специальную маркировку музыкального контента, где используется нецензурная лексика. В качестве примера он привел хит-парад iTunes, где такой контент маркируется буквой "e". Такую маркировку, по мнению Матвиенко, можно было бы применить на радио и в соцсетях.

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