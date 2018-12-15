В районе аэропорта Шереметьево вспыхнул пожар

В подмосковной деревне Пирогово в субботу днем вспыхнул пожар в частном доме, при этом поднявшийся в небо черный столб дыма напугал пассажиров аэропорта Шереметьево и жителей Лобни.

Первоначально появилась информация о возгорании на территории самой воздушной гавани, однако позже жители Пирогова сообщили о том, что пламенем объят частный дом на Полевой улице.

На сделанных ими кадрах видно, что горит крыша двухэтажного дома, стоящего близко к другим строениям. В небо поднимается черный столб дыма, который как раз и напугал пассажиров в Шереметьеве.

Информации о причинах пожара и пострадавших не поступало.