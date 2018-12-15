Смех и мат: предложение Путина

Заседание Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге, которое провел президент России Владимир Путин, посвятили обсуждению национальной программы в этой сфере, а именно — ее наполнению, передает телеканал "Россия 24".

По словам главы государства, сегодня растет глобальная конкуренция за создание лучших условий для самореализации и раскрытия потенциала каждого человека. Ведущие страны мира, в том числе и Россия, справедливо видят в этом ключ к будущему. И значимую роль при этом, по словам президента, будет играть создание живого насыщенного культурного пространства — интересного и притягательного как для собственных граждан, так и для всего мира.

В целом национальная программа в сфере культуры должна получить сильное региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и поселках страны. В регионах, где культурных событий и возможностей недостает, ситуацию надо изменить. Метод тоже озвучили: создание в субъектах Федерации крупных культурных кластеров, которые должны собрать на одной площадке филиалы ведущих творческих организаций. Города, где появятся первые кластеры, уже определены: это Владивосток, Кемерово, Калининград, Севастополь.

Обсуждался кадровый вопрос — для культуры тоже не праздный. По словам президента, задача — предоставить одаренным начинающим музыкантам, актерам, художникам, музейным специалистам все возможности для успешной работы и самореализации и, конечно, желательно на Родине.

Всплыла на Совете и тема о рэп-концертах — вернее, о том, что какие-то из них предлагалось запретить. По словам Путина, способ "хватать и не пущать" — самый неэффективный и самый плохой, который можно себе придумать, и эффект будет обратный ожидаемому".

Прозвучавшее на заседании предложение "всем все разрешить" глава государства назвал "революционным" и посмеялся над ним. "Можем начать прямо на совете по культуре", — сказал он.

По словам президента, участникам дискуссии смешно потому, что они — люди определенного круга. Нужно сделать так, чтобы всем было и смешно, и не хотелось ругаться матом, считает он.

По словам Путина, он планирует встретиться с Людмилой Вербицкой — известным филологом, которая занимается в том числе исследованиями нецензурной лексики. По ее мнению, которое озвучил президент, мат является частью языка — вопрос "только в том, как это использовать".

И если какое-либо из направлений в культуре невозможно остановить, нужно его возглавить и соответствующим образом направлять, добавил президент. И то, как это можно было бы сделать, по словам Путина, еще предстоит обсудить.