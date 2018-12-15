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Ситуация на Украине 12 минут назад

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15 декабря 201817:36

Украинская оппозиция определилась с кандидатом в президенты

Global Look Press

Украинские оппозиционеры определились с кандидатом на предстоящих в марте 2019 года выборах президента. На высший пост в государстве будет претендовать глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

В субботу на VIII съезде партии оппозиционеры решили участвовать и в парламентских выборах, пишет "Интерфакс".

"У нас несколько задач. Первая - добиться мира. Вторая - дать людям зарплату на Родине. Путь Украины - внеблоковое независимое государство", — заявил Вилкул.

Председатель политсовета ОБ Б.Колесников призвал "вернуться на твердые рельсы децентрализации". По мнению Колесникова, без мира невозможно говорить об успехах в экономике и социальной сфере Украины.

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