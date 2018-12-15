Корреспондент RT ранена в лицо в ходе протестов "желтых жилетов"

В ходе протестов "желтых жилетов" во Франции вновь пострадал корреспондент RT. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора телеканала Маргариту Симоньян, девушку ранили в лицо, она поехала в больницу. Ранее Симоньян рассказала, что с начала протестов в Париже пострадали уже 12 журналистов RT.

Между тем, по данным французских СМИ, в манифестациях в Париже участвовали менее 3000 человек. Ко второй половине дня число задержанных составило 95 человек, 63 поместили под стражу. В префектуре местной полиции, на информацию которой ссылается ТАСС, это значительно меньше, чем в прошлую субботу: тогда были задержаны около 600 человек.

Сейчас стражи правопорядка пытаются разогнать слезоточивым газом остающихся на Елисейских полях людей. Но и сами участники митинга "желтых жилетов" постепенно расходятся. Их разогнали и слезоточивый газ, и начавшийся дождь. Нескольких пострадавших увезли в больницу.

В Брюсселе также прошли протесты "желтых жилетов", задержаны около 50 человек. Они собрались на площади Люксембург, у стен брюссельской штаб-квартиры Европарламента, после чего хотят отправиться к другим учреждениям ЕС.

Нынешняя акция — уже третье по счету собрание "желтых жилетов" в бельгийской столице. Две предыдущие были несанкционированными, а сегодняшняя разрешена. Однако порядок все равно охраняют значительные силы полиции.