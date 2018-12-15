Чемпионат мира среди клубов: "Касима Антлерс" выходит на "Реал"

На клубном чемпионате мира по футболу в ОАЭ стартовала стадия четвертьфинала. В первом матче встречались лучшая команда Азии японская "Касима Антлерс" и победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ мексиканская "Гвадалахара". Японцы оказались сильнее (3:2) и вышли в полуфинал.

Матч получился довольно ровный и нервный. При этом дебют встречи лучше провел клуб из Мексики, который открыл счет уже на 3-й минуте — отличился Сальдивар. Однако постепенно преимущество "Гвадалахары" сошло на нет, а их соперники заиграли интереснее и, главное, рациональнее.

Первый ответный гол на счету Нагаки, который забил на 40-й минуте. Затем в ворота мексиканцев был назначен пенальти и его реализовал Сержиньо. А третий гол провел Абе на 84-й минуте и у представителей Америки не осталось времени, чтобы отыграться "по полной", лишь Пулидо в компенсированное время сделал разрыв минимальным.

В полуфинале "Касима" сыграет с лучшим клубом Европы прошлого сезона – мадридским "Реалом". Матч пройдет в Абу-Даби в среду, 19 декабря. В другом полуфинале аргентинский "Ривер Плейт" встретится с победителем матча "Эсперанс" (Тунис) "Аль Айн" (ОАЭ).