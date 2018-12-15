Перед отставкой Трамп объявил Зинке благодарность

Президент США Дональд Трамп поблагодарил министра внутренних дел Райана Зинке за службу. Министр занимал пост в администрации около двух лет и в конце года уйдет в отставку.

"Райан многого достиг, и я хочу поблагодарить его за его службу нашему народу", — написал Трамп в Twitter.

Как ожидается, имя нового главы ведомства назовут на следующей неделе. Американская пресса предполагает, что отставка Зинке связана с растратой государственных денег.

В США МВД ведает вопросами использования природных ресурсов.