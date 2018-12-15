И правда не приехал: Порошенко опубликовал фото с "собора" без Варфоломея

Президент Украины Петр Порошенко выложил в интернет фотографии с "объединительного собора", который проходит в данный момент в Киеве. "Вопрос автокефалии — вопрос украинской нацбезопасности", — написал Порошенко в Twitter, опубликовав фотографии.

На фото видно, что в соборе принимает участие архиерей канонической Украинской православной церкви митрополит Винницкий Симеон. Среди сидящих в президиуме также замечены митрополит Галльский Эммануил и глава неканонической церковной структуры Филарет Денисенко.

Ранее сообщалось, что несмотря на отказ Украинской православной церкви участвовать в соборе, два архиерея УПЦ приехали в Киев. Это митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр и митрополит Винницкий Симеон. В Московском патриархате сравнили их участие в "объединительном соборе" с предательством Христа Иудой. Украинские СМИ сообщили, что власти заставили более 15 священников УПЦ подписать верительные грамоты митрополиту Винницкому и Барскому Симеону. Документ наделяет его правом голосовать от их имени.

Порошенко сравнил проведение "объединительного собора" с обрезанием веревок, которыми Украина была привязана к империи. "Возвращаемся на определенную Богом дорогу", — приписал он.

Киев рассчитывает получить томос об автокефалии от Константинополя до конца года.