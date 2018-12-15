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Раскол в православном мире 12 минут назад

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15 декабря 201818:25

Усик ответил на угрозы Дуба

independent.co.uk

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на слова украинских радикалов.

Усик перед этим заявлял о готовности защищать Киево-Печерскую лавру.

Так, экс-боец добровольческого военного батальона "Донбасс" Олег Дуб написал в Facebook, что у Усика горе от ума, и он зря думает, что в таких разборках есть правила и перерывы между раунда.

Меж тем боксер всерьез намерен защищать каноническую церковь на Украине, и неважно, дадут ли Киеву томос об автокефалии. Усик заявил, что нормально защищать слабого, нельзя оставаться равнодушным, если кого-то бьют на улице. И он будет оставаться на стороне своего дома, своей веры.

В начале октября Константинопольский патриархат принял начал восстанавливать автокефалию неканонической церкви на Украине и ее ставропигию - непосредственное подчинение Константинопольскому патриарху.

В РПЦ считают, что такие действия наносят непоправимый ущерб православной церкви, передает РИА Новости.

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