Хоккейная сборная России разгромила соперников из Чехии

На российском этапе хоккейного Евротура, что продолжается в Москве, хозяева соревнований из сборной России встречались с национальной командой Чехии. Соперники выиграли в первом туре, но матч против россиян у гостей не получился: 7:2 в пользу хозяев льда.

При этом следует признать, что поначалу ничто не предвещало столь крупного счета. На гол Токранова чехи ответили точным броском Кубалика. Но к середине второго периода россияне вели 3:1 после шайб Прохоркина и Локтионова.

Здесь стоит оговориться, что из 30 минут первой половины матча чехи провели в меньшинстве почти половину: восемь удалений плюс 10-минутный штраф Киндла дали нашей команде дополнительные шансы и два гола из трех были заброшены командой Ильи Воробьева в большинстве.

Однако в дальнейшем даже равные составы не спасли гостей: Капризов и дважды Кузьменко привели счет к почти неприличным 6:1. В третьем тайме 12 минут штрафа (2+10) заработал Прохоркин. Но это не сильно помогло команде Чехии. Кубалик в большинстве сократил разрыв, но Локтионов восстановил разницу в "+5".

В результате россияне вышли в единоличные лидеры домашнего этапа Евротура. У нашей сборной 5 очков, у команды Финляндии, несколькими часами ранее победившей Швецию (3:2) – 4 турнирных балла, у чехов осталось 2 очка, у хоккейной "Тре крунур" – 1 очко.