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15 декабря 201819:23

История с Сокуровым: Пиотровский поблагодарил Путина

Global Look Press

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский поблагодарил президента России Владимира Путина за вмешательство в проверку фонда режиссера Александра Сокурова. Пиотровский назвал заявление, написанное в полицию на Сокурова одним из граждан, "странной историей".

"Владимир Владимирович, вам спасибо за Александра Николаевича Сокурова, вы остановили эту странную историю, которая происходила, и слава Богу", — заявил Пиотровский.

 

 

Полиция Петроградского района Петербурга искала в работе некоммерческого фонда поддержки кинематографа "Пример интонации" "противоправные действия" и нарушений не нашла, пишет РИА Новости.

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