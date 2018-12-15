Каноническая Церковь прокомментировала избрание Епифания и очистилась от иуд

Объединительный собор РПЦ считает канонически ничтожным, сообщил замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Балашов добавил, что неканоническое собрание лиц под руководством мирянина избрало неканонического архиерея неканоническим предстоятелем, и пожалел всех участников мероприятия, сообщает "Интерфакс".

Митрополиты канонической Церкви Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко) теперь считаются раскольниками, потому что приняли участие в объединительном соборе, несмотря на запрет. В диптихе канонических епископов Украины их больше нет, сообщил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

В Московском патриархате их сравнили с Иудой.

Вместе с тем Каноническая УПЦ Московского патриархата продолжит свою работу на Украине, сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков. Каноническое православие еще больше укрепилось на Украине, передает ТАСС. Вместе с тем, Волков выразил сожаление, что теперь на Украине будет только расти количество раскольничьих группировок. А украинский народ и без того терзаем безумной волей нынешних политических лидеров.

Ранее сообщалось, что на объединительном соборе предстоятелем "поместной православной церкви — митрополитом Киевским и всея Украины" избран Епифаний (Думенко).

Об избрании предстоятеля объявил со сцены, возведенной накануне на площади у Софийского собора в Киеве, министр культуры Украины Евгений Нищук.