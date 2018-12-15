Су-27 разбился в ходе планового полета. Возбуждено дело

Делом о крушении истребителя Су-27 Вооруженных сил Украины в Житомирской области занялась военная прокуратура страны. Пока сообщается, что авария произошла во время планового полета. Летчик Александр Фоменко погиб.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, на месте крушения в настоящее время работает группа военных прокуроров центрального аппарата, прокуратуры Житомирского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Су-27 разбился в субботу, 15 декабря, около 15 часов в Житомирской области при заходе на посадку в двух километрах от аэродрома Озерное. По факту аварии возбуждено уголовное дело.