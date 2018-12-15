Французы не верят в предрожденственские обещания Макрона

Почему "черная суббота" во Франции оказалась не такой жуткой, в чем остаются проблемы для Макрона?



На площади около оперы Гарниер начинается настоящая драка между "желтыми жилетами" и спецназом. В следующую секунду — газ из баллончиков, едкий и концентрированный, еще хуже обычного и прямо в лицо и протестующим и журналистам. Раньше такой здесь не применяли.

Но такие стычки в этот раз скорее локальные, но размах беспорядков иной. Впервые протесты "черной субботы" стали похожи на митинги. Транспаранты, лозунги, голые активистки, которые изображают Марианну, символ Франции. Но главное — есть и конкретные политические требования.

"Мы требуем референдум по инициативе граждан, мы хотим проголосовать за эти реформы, потому что политики сейчас не представляют наше мнение".

Официальные данные: в Париже митингуют 2 200 человек, а на прошлой неделе говорили о 10 тысячах. И та, и та цифра может быть занижена, но порядок изменений ясен.

За Макрона и погода — ледяной ветер, нулевая температура и дождь под вечер. И сама дата. До Рождества чуть больше недели. Правда, даже французский Дед Мороз – Пер-Ноэль — в адрес президента высказывает совсем не утешительное мнение: "Макрон, Филипп, Кастаньер и остальные — все должны отправится за решетку. Вот кто настоящие преступники, а не народ и "желтые жилеты".

С Елисейских полей протестующие начали распространяться и по соседним округам Парижа.

Куда пойдут протестующие, сложно предугадать, полиция действует оперативно. Только что пытались занять эту площадь и перекрыть движение. В ответ получают слезоточивый газ.

Действия полиции во многом стали продуманнее. Толпу стараются разделять на несколько частей, чтобы не допустить беспорядков. Привести протест в обычное русло — это и есть сейчас задача Макрона, который обращался к нации в начале недели. А уж как разбираться с забастовками, во Франции знают. О том, что президент услышал народный гнев он подтвердил и в интервью нашему каналу на саммите в Брюсселе.

Сразу из Брюсселя Макрон направился в Страсбург. Атака на старейшем в Европе рождественском рынке тоже не могла не повлиять на количество демонстрантов. В Страсбурге Макрон будто всеми силами показывает — я с народом. Но не все поверили в его искренность.

"Нас не интересуют его слова, то что мы видим — это то, что происходит здесь. Полиция применяет силу против нас, против французского народа. Это отвратительно! И Макрон ничего не поменяет, это политическая болтовня", — говорит протестующий.

На одной демонстрации и левые, некоторые с серпом и молотом, и с портретами Маркса, и правые, и студенты-анархисты, и пенсионеры. Все вместе против неравенства и богатеющей элиты.

Но когда под вечер становится еще холоднее, на улице остаются в основном радикалы и вандалы. Вот группа полиции в штатском на наших глазах гонит прямо по оживленной улице группу хулиганов.

Уступки Макрона — повышение минимальной зарплаты, новогодняя премия, оплата сверхурочных без налога — пока сработали, на предрождественской неделе. Но когда страна выйдет с каникул, нет гарантий, что парижский пожар не разгорится с новой силой.