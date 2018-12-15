Саночник Репилов стал первым на этапе Кубка мира в США

Россиянин Роман Репилов завоевал золото на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в американском Лейк-Плэсиде. По итогам двух заездов он показал время 1 минута 43,048 секунды​​​.

Вторым оказался Йоханнес Людвиг из Германии (+ 0,171 секунды). В тройку лучших попал австрийский саночник Райнхард Эггер (+0,227).

Россияне Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Степан Федоров и Максим Аравин заняли соответственно 6-е, 19-е, 23-е и 24-е места.