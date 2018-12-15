Кузнецов не признался во взяточничестве, ему продлили срок задержания

В Приморском районном суде Санкт-Петербурга заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову предъявлено обвинение в получении взятки.

Кузнецов вину не признал, срок задержания ему продлили на 72 часа, мера пресечения пока не избрана. Уголовное дело возбуждено по статье о взятке в особо крупном размере.

Кузнецов был назначен вице-губернатором Псковской области в 2012 году. В 2017 году получил доход в размере 1,214 миллиона рублей, передает ТАСС.