Симеон против Епифания: украинские раскольники не смогли объединиться

Избранный в субботу, 15 декабря, на "объединительном соборе" в Киеве предстоятелем "поместной православной церкви — митрополитом Киевским и всея Украины" митрополит Епифаний (Думенко) обошел митрополита Украинской православной церкви Симеона (Шостацкого) с отрывом в 20 голосов. О подробностях голосования в соборе Святой Софии пишет "Интерфакс".

По его сведениям, другой представитель Киевского патриархата Михаил Зинкевич перед финальным голосованием снял свою кандидатуру, что и помогло Епифанию победить на выборах. Голосование было открытым и проходило в присутствии президента Украины Петра Порошенко.

Однако в канонической УПЦ уже заявили, что считают митрополита Симеона (Шостацкого) и митрополита Александра (Драбинко), который также участвовал в соборе, ушедшими в раскол, поскольку они приняли участие в "объединительном соборе", несмотря на запрет. В диптихе канонических епископов Украины их больше нет, сообщил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

Со своей стороны председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя результаты "собора", указал, что неучастие в нем единственной канонической церкви Украины — Украинской православной церкви — делает это собрание нелегитимным. Как заявил Легойда в эфире телеканала "Россия 24","никакого объединения не произошло, потому что собрались две раскольнические группы, которые Константинополь попытался некоторое время назад легализовать".

Примерно так же считает и директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. "Сегодня фактически произошла легализация Киевского патриархата с примкнувшими к нему [непризнанной] Украинской автокефальной православной церковью и двумя иерархами [канонической] УПЦ Московского патриархата. Конечно, говорить о том, что сегодня на Украине создана единая и поместная церковь не приходится, так как единства нет", — приводит его слова ТАСС.

В свою очередь митрополит Епифаний заявил, что предстоятель раскольнического Киевского патриарха Филарет останется духовным наставником новой церковной структуры.