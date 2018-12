Экс-чемпион UFC Мир сдался в бою с Айялой после жестокого избиения

Боец смешанного стиля (MMA) Фрэнк Мир ничего не смог противопоставить американцу Джэви Айяле на турнире Bellator 212. Бой завершился досрочно во втором раунде. Мир, истекая кровью, решил остановить собственное избиение и сдался.

В Twitter появилось видео, на котором американец, получив несколько ударов локтем в голову, просигнализировал рефери о сдаче. Это поражение стало для Мира вторым подряд в Bellator. Первое ему нанес российский боец Федор Емельяненко.

Frank Mir just tapped to short strikes and elbows while backed against the cage and bloodied up to Javy Ayala in round two #BellatorHawaii pic.twitter.com/sw3Pt7QE3f