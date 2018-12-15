ДРСМД: Вашингтон не верит, что Москва серьезно настроена

США не считают, что Россия серьезно настроена на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.

По его словам, если бы РФ был заинтересована в том, чтобы спасти договор, она бы немедленно осуществила шаги к уничтожению своих крылатых ракет и других вооружений, что является нарушением его положений.

"После пяти лет переговоров, в отсутствие — свидетельство того, что российские лидеры готовы признать нарушения, мы не можем заключить, что Россия настроена серьезно", — цитирует слова Маркиса РИА Новости.

Тем не менее РФ в минувшую пятницу, 14 декабря, внесла проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН с призывом сохранить договор. Кроме того, российские политики и эксперты неоднократно призывали США сесть за стол переговоров по этому поводу. А глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими США. А министр обороны Росссии Сергей Шойгу предложил детально обсудить возникшие разногласия, но ответа из Пентагона не последовало.