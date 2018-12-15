В трех военных училищах открыли ледовые площадки

Сразу в трех военных училищах сегодня открыли новые ледовые площадки, передает канал "Россия 24".

Они появились в Казанском суворовском военном училище, Петрозаводском президентском кадетском корпусе и в Мурманском филиале Нахимовского училища.

А хоккейным командам учебных заведений подарили новую экипировку.

Все это — в рамках программы по обеспечению военных училищ спортивными сооружениями.

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