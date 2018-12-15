Шлеменко досрочно победил немца Билльштайна на турнире RCC

Российский боец ММА Александр Шлеменко оказался сильнее Йонаса Билльштайна из Германии на турнире по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship (RCC 5), который состоялся в Екатеринбурге. 34-летний россиянин закончил бой удушающим приемом во втором раунде.

Отметим, что изначально Шлеменко должен был сразиться с британцем Скоттом Аскемой, однако тот получил травму и не смог принять участия в поединке.

Билльштайн является чемпионом организации Cage Warriors в среднем весе. Кроме того, он выступал в промоушенах ACB и Bellator. На его счету 20 побед, 6 поражений и 1 ничья. В активе Шлеменко 57 побед и 12 проигрышей.