Авария в Пермском крае: с рельсов сошли семь вагонов

В Куединском районе Пермского края сошли с рельсов 7 пустых вагонов грузового поезда.

Сообщается, что сход произошел на перегоне Рабак — Куеда двухпутного электрифицированного участка Агрыз-Красноуфимск.

Пострадавших нет, к месту происшествия выехали два аварийно-восстановительных поезда, передает "Интерфакс".

По предварительной информации, причиной инцидента стало падение с путепровода крановой техники.

Экологической безопасности ничего не угрожает.

В графике движении пассажирских поездов возможны задержки.