В Нюрнберге поймали мужчину, нападавшего на женщин с ножом

В немецком Нюрнберге задержан мужчина, которого подозревают в нападениях с ножом на трех женщин-случайных прохожих вечером в минувший четверг, 13 декабря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции, подозреваемому 38 лет, он находится в следственном изоляторе. Для поимки нападавшего была создана специальная комиссия.

Все три нападения были совершены на северо-западе города за один вечер. Женщины, пострадавшие от рук подозреваемого, получили тяжелые ранения. Почему он на них напал, не сообщается. По предварительным данным, все преступления связаны между собой, пишет РИА Новости.