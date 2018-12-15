Обстрелы в Сирии: трое военных убиты, девять ранены

Террористы обстреляли сирийскую провинцию Алеппо, трое сирийских военных погибли, еще девять ранены.

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По словам Соломатина, хотя в Идлибской зоне деэскалации установлен режим прекращения боевых действий, обстрелы продолжаются.

Кроме того, продолжает действовать указ президента, согласно которому амнистируют лиц, уклонившихся от воинских обязанностей. Это касается и беженцев, и экс-членов бандформирований.

Всего амнистировано свыше 17 тысяч человек, передает РИА Новости.