Волейболисты казанского "Зенита" стали обладателями Кубка России

Волейбольный казанский "Зенит" в пятый раз подряд завоевал Кубок России. В решающем поединке "Финала четырех", который прошел в Казани, подопечные Владимира Алекно одержали победу над одноклубниками из Санкт-Петербурга в четырех партиях со счетом 3:1 (23:25, 25:18, 25:20, 25:17).

Самыми результативными игроками матча стали Максим Михайлов и Георг Грозер, набравшие по 20 очков.

Казанский клуб в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка России, сравнявшись по количеству титулов с белгородским "Белогорьем". Напомним, что в женском "Финале четырех" Кубка России победу одержали волейболистки московского "Динамо".