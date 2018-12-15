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15 декабря 201822:48 Мария Свешникова

Главой новой Церкви на Украине стал журналист

Окончанием Объединительного собора, состоявшегося в Киеве, послужило объявление: на Украине появилась Украинская поместная православная автокефальная церковь. Во главе ее встал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). Об итогах собора сообщил президент Украины Петр Порошенко, добавив, что "вмешиваться в церковные дела" он не станет.

О том, что на 15 декабря запланирован Объединительный собор стало известно давно. Повестка дня также не была секретной: решалась судьба Церкви. Вернее, сразу нескольких православных церквей. Это Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата. Именно их решил объединить в одну Константинопольский патриархат. Отсюда и название собора.

Собор под председательством представителя Константинопольского патриарха митрополита Галльского Эммануила должен был начаться в 10 утра в храме Святой Софии. Перед его началом в храме Малой Софии служили Божественную литургию, после чего приступили к регистрации участников форума. К Святой Софии прибыл и президент Украины Петр Порошенко.

Однако заседание было отложено на несколько часов: в Киев везли епископов Московского патриархата, отказавшихся ехать по доброй воле. Более 50 архиереев вернули высланные им приглашения, а безо всякого принуждения на собор прибыли лишь два представителя УПЦ МП — митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). Оба архиерея выступали в поддержку автокефалии.

Пока ждали начала, пришла первая новость: профессор университета Лойола-Мэримаунт в Лос-Анджелесе, архимандрит Украинской православной церкви МП Кирилл Говорун отсутствует в списке. Несмотря на то, что приглашение принять участие в соборе в качестве эксперта передавалось ему из Константинополя лично. А ведь профессор Говорун считался одним из претендентов на руководство новой церковью. Видимо было принято решение на всякий случай не пускать потенциального претендента.

Дальше новости сыпались одно за другой, причем новая зачастую становилась опровержением предыдущей. Так стало известно, что одновременно с началом Собора в Виннице произошел захват Свято-Преображенского кафедрального собора Московского патриархата. Позже пришло опровержение — в Виннице ничего не произошло. Однако и оно оказалось не совсем корректным. Захвата действительно не было, но местный архиерей, уехав на собор, почему-то занялся из Киева сменой  охраны собора. На верную ему.

В то же время полиция задержала в центре Киева двух вооруженных ножами и нунчаками мужчин. Страшно предположить, что Чак Норрис и Джеки Чан, объединившись, отправились на штурм Святой Софии.

Но самой интересной новостью первой половины дня стало сообщение, что в Киев почетным гостем прилетел Константинопольский патриарх Варфоломей. Это событие, безусловно, придало бы заметно более весомый статус собору. Однако на Фанаре опровергли эту информацию.

Пока выясняли, что правда, а где ложь, прошла первая половина дня. Тут и Собор начался. С выступления президента Украины. Петр Порошенко поблагодарил патриарха Варфоломея за мудрость и мужество в принятии решения предоставить томос и пожелал участникам собрания плодотворной работы: "Это колоссальная ответственность, которая в эти часы лежит на вас. Государство, подчеркиваю, сделало все, что могло. Теперь именно от вас и только от вас зависит будущее Украины, будущее нашей великой нации, наша свобода, наша государственная и духовная независимость. Вам предстоит принять Устав. Вам предстоит избрать предстоятеля, а томос уже ждет предстоятеля на Фанаре", — горячо напутствовал участников съезда Петр Порошенко. И добавил о последнем шаге в "тысячелетний истории большой мечты".

Главу "большой мечты" избирали тайным голосованием в два тура. О чем было договорено загодя. В Киевском патриархате сочли, что такая процедура избрания предстоятеля составит "интригу". Без нее (интриги) держать людей в напряжении в течение многих часов было бы, безусловно, сложнее. Первый тур назывался рейтинговое голосование. Во второй выходили три кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Среди них и избирался митрополит.

В выборах участвовали 192 делегата Собора, по итогам голосования которых определилось, что главой Украинской Православной Церкви стал представитель Киевского патриархата 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. С титулом митрополит Киевский и всей Украины.

В церкви, возглавляемой патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом (Денисенко), митрополит Епифаний оказался личностью яркой, заметной, интересной. Он — член Союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов, ректор Киевской православной богословской академии УПЦ КП, постоянный член Синода.

В 2013-м году владыка Епифаний, которому на тот момент исполнилось 34 года, неожиданно стал вторым лицом Киевского патриархата: после Поместного собора УПЦ КП ввела должность патриаршего наместника.

Согласно уставу, наместник должен был помогать главе церкви в руководстве приходами в Киевской области, а в случае смерти патриарха без процедуры избрания должен был стать местоблюстителем патриаршего престола. Тогда в интервью газете "Україна молода" митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский уверенно заявил: "Киевский патриархат останется Церковью с патриаршим статусом. Мы только закладываем механизм для объединения с УПЦ МП (всей или только ее частью). Поэтому и в уставе не определили четкий срок для Собора, который будет избирать нового предстоятеля"...

Прошло пять лет. Механизмы сработали. Объединение состоялось. Таким его видят Константинополь и Украинский патриархат.

Не лишено смысла отметить, что "объявлял" нового главу церкви президент Украины Петр Порошенко. Как было не вспомнить схожий момент в Католической церкви — когда с первым обращением на балкон к народу выходит новоизбранный римский папа. И благодарит Бога. И просит от Спасителя мира о даровании милосердия, мудрости и сил на служение. И не задуматься о том, что при всей своей политизированности Освященный собор — собрание духовенства. И решения тут принимались важные для Церкви, для верующих, соотносящих эти решения с верой в Бога и христианством.

Сегодня в Киеве от лица Церкви говорил Порошенко. Выступая, будто на митинге, он поблагодарил митрополита Макария и всех епископов УАПЦ за "твердую позицию". Отдельно Порошенко обратился к епископам УПЦ МП. Пояснив им, что, "несмотря на давление и угрозы, проклятия Москвы и пятой колонны приняли мужественное решение и пришли на Собор". Значительную часть своей речи он посвятил патриарху Кириллу, России, Кремлю, русским, московскому господству. Что-то еще про НАТО и Европу. Что новообразованная церковь Украины "будет служить исключительно интересам украинского народа".

Не было в этой политической речи только слов о Христе, любви и вере.

Митрополит Епифаний молча выслушал, как президент Украины произносит: государство "не будет вмешиваться в дела церковные".

Томос об автокефалии Украинской церкви новоизбранному митрополиту Епифанию вручит в Стамбуле 6 января патриарх Варфоломей.

 

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