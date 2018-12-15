Тема:
Ситуация на Украине 1 час назад
Главой новой Церкви на Украине стал журналист
Окончанием Объединительного собора, состоявшегося в Киеве, послужило объявление: на Украине появилась Украинская поместная православная автокефальная церковь. Во главе ее встал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). Об итогах собора сообщил президент Украины Петр Порошенко, добавив, что "вмешиваться в церковные дела" он не станет.
О том, что на 15 декабря запланирован Объединительный собор стало известно давно. Повестка дня также не была секретной: решалась судьба Церкви. Вернее, сразу нескольких православных церквей. Это Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата. Именно их решил объединить в одну Константинопольский патриархат. Отсюда и название собора.
Собор под председательством представителя Константинопольского патриарха митрополита Галльского Эммануила должен был начаться в 10 утра в храме Святой Софии. Перед его началом в храме Малой Софии служили Божественную литургию, после чего приступили к регистрации участников форума. К Святой Софии прибыл и президент Украины Петр Порошенко.
Однако заседание было отложено на несколько часов: в Киев везли епископов Московского патриархата, отказавшихся ехать по доброй воле. Более 50 архиереев вернули высланные им приглашения, а безо всякого принуждения на собор прибыли лишь два представителя УПЦ МП — митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). Оба архиерея выступали в поддержку автокефалии.
Пока ждали начала, пришла первая новость: профессор университета Лойола-Мэримаунт в Лос-Анджелесе, архимандрит Украинской православной церкви МП Кирилл Говорун отсутствует в списке. Несмотря на то, что приглашение принять участие в соборе в качестве эксперта передавалось ему из Константинополя лично. А ведь профессор Говорун считался одним из претендентов на руководство новой церковью. Видимо было принято решение на всякий случай не пускать потенциального претендента.
Дальше новости сыпались одно за другой, причем новая зачастую становилась опровержением предыдущей. Так стало известно, что одновременно с началом Собора в Виннице произошел захват Свято-Преображенского кафедрального собора Московского патриархата. Позже пришло опровержение — в Виннице ничего не произошло. Однако и оно оказалось не совсем корректным. Захвата действительно не было, но местный архиерей, уехав на собор, почему-то занялся из Киева сменой охраны собора. На верную ему.
В то же время полиция задержала в центре Киева двух вооруженных ножами и нунчаками мужчин. Страшно предположить, что Чак Норрис и Джеки Чан, объединившись, отправились на штурм Святой Софии.
Но самой интересной новостью первой половины дня стало сообщение, что в Киев почетным гостем прилетел Константинопольский патриарх Варфоломей. Это событие, безусловно, придало бы заметно более весомый статус собору. Однако на Фанаре опровергли эту информацию.
Пока выясняли, что правда, а где ложь, прошла первая половина дня. Тут и Собор начался. С выступления президента Украины. Петр Порошенко поблагодарил патриарха Варфоломея за мудрость и мужество в принятии решения предоставить томос и пожелал участникам собрания плодотворной работы: "Это колоссальная ответственность, которая в эти часы лежит на вас. Государство, подчеркиваю, сделало все, что могло. Теперь именно от вас и только от вас зависит будущее Украины, будущее нашей великой нации, наша свобода, наша государственная и духовная независимость. Вам предстоит принять Устав. Вам предстоит избрать предстоятеля, а томос уже ждет предстоятеля на Фанаре", — горячо напутствовал участников съезда Петр Порошенко. И добавил о последнем шаге в "тысячелетний истории большой мечты".
Главу "большой мечты" избирали тайным голосованием в два тура. О чем было договорено загодя. В Киевском патриархате сочли, что такая процедура избрания предстоятеля составит "интригу". Без нее (интриги) держать людей в напряжении в течение многих часов было бы, безусловно, сложнее. Первый тур назывался рейтинговое голосование. Во второй выходили три кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Среди них и избирался митрополит.
В выборах участвовали 192 делегата Собора, по итогам голосования которых определилось, что главой Украинской Православной Церкви стал представитель Киевского патриархата 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. С титулом митрополит Киевский и всей Украины.
В церкви, возглавляемой патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом (Денисенко), митрополит Епифаний оказался личностью яркой, заметной, интересной. Он — член Союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов, ректор Киевской православной богословской академии УПЦ КП, постоянный член Синода.
В 2013-м году владыка Епифаний, которому на тот момент исполнилось 34 года, неожиданно стал вторым лицом Киевского патриархата: после Поместного собора УПЦ КП ввела должность патриаршего наместника.
Согласно уставу, наместник должен был помогать главе церкви в руководстве приходами в Киевской области, а в случае смерти патриарха без процедуры избрания должен был стать местоблюстителем патриаршего престола. Тогда в интервью газете "Україна молода" митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский уверенно заявил: "Киевский патриархат останется Церковью с патриаршим статусом. Мы только закладываем механизм для объединения с УПЦ МП (всей или только ее частью). Поэтому и в уставе не определили четкий срок для Собора, который будет избирать нового предстоятеля"...
Прошло пять лет. Механизмы сработали. Объединение состоялось. Таким его видят Константинополь и Украинский патриархат.
Не лишено смысла отметить, что "объявлял" нового главу церкви президент Украины Петр Порошенко. Как было не вспомнить схожий момент в Католической церкви — когда с первым обращением на балкон к народу выходит новоизбранный римский папа. И благодарит Бога. И просит от Спасителя мира о даровании милосердия, мудрости и сил на служение. И не задуматься о том, что при всей своей политизированности Освященный собор — собрание духовенства. И решения тут принимались важные для Церкви, для верующих, соотносящих эти решения с верой в Бога и христианством.
Сегодня в Киеве от лица Церкви говорил Порошенко. Выступая, будто на митинге, он поблагодарил митрополита Макария и всех епископов УАПЦ за "твердую позицию". Отдельно Порошенко обратился к епископам УПЦ МП. Пояснив им, что, "несмотря на давление и угрозы, проклятия Москвы и пятой колонны приняли мужественное решение и пришли на Собор". Значительную часть своей речи он посвятил патриарху Кириллу, России, Кремлю, русским, московскому господству. Что-то еще про НАТО и Европу. Что новообразованная церковь Украины "будет служить исключительно интересам украинского народа".
Не было в этой политической речи только слов о Христе, любви и вере.
Митрополит Епифаний молча выслушал, как президент Украины произносит: государство "не будет вмешиваться в дела церковные".
Томос об автокефалии Украинской церкви новоизбранному митрополиту Епифанию вручит в Стамбуле 6 января патриарх Варфоломей.
Ранее по теме
-
На Украине избран предводитель новой церковной структуры3 часа назад
-
Су-27 разбился в ходе планового полета. Возбуждено дело4 часа назад
-
Украинская оппозиция определилась с кандидатом в президенты6 часов назад
-
В Раде Порошенко назвали "крысой в капкане"11 часов назад
-
Истинное лицо украинского правосудия: судья в Запорожье показала адвокату "фигу"21 час назад
-
Украинцы бегут от военного положения за границу1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
ЦБ РФ повысил ключевую ставку
- Мария Бутина пошла на сделку со следствием
- Французская полиция подтвердила гибель Шарифа Шеката
- В "Яндексе" появилась дата смерти Порошенко
- Лукашенко ответил на "намеки" Медведева
Самое читаемое
-
Известного актера нашли на улице
- Главврача российской больницы уволили за перевязку пациентов скотчем
- Тутта Ларсен в одночасье потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Певец Александр Ермак сядет на 12 лет за убийство
- За оторванную на съемках руку актриса требует 180 миллионов. Видео
Вести.Экономика
-
Статистика из Китая указала на дальнейшее замедление экономики
- Лидеры ЕС указали Лондону на дверь
- Цены на нефть в Канаде взлетели на 85%: как такое возможно?
- Исследование: число пользователей криптовалют в 2018 году выросло почти вдвое
- МИД РФ: Украина готовит военную провокацию в Донбассе
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
Авто.Вести.Ru
-
Угроза для гольф-класса: Skoda представила новый хэтчбек Scala
- Власти вернут штраф за превышение скорости на 10 км/ч
- Рассекречена внешность серийной Toyota Supra
- В России представили два новых кроссовера Dongfeng
- В Renault назвали цены на Logan и Sandero с вариатором
Недвижимость
-
Известная писательница сломала руку, пробираясь в замурованную квартиру
- Риелторы советуют сносить дома, а не пытаться их продать
- У пенсионера вынесли всё, спасая его от мусора
- Суд рассказал, когда единственное жилье могут изъять за долги
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Узника концлагерей переселят из вокзальной кладовки в квартиру
Вести.Медицина
-
Как не переедать на Новый год: 5 простых и понятных рекомендаций
- Кофе не только бодрит, но и защищает от деградации мозга
- Говорят ученые: у застенчивых людей не такое похмелье, как у всех остальных
- Есть вопрос: насколько безопасен сок алоэ (и есть ли в нем смысл)
- Эмоциональное выгорание: как понять, что это случилось с вами
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Вести в 20.00
-
Фуркад против русских биатлонистов и журналистов
- Красной икры стало больше, и она подешевела
- Украинские мужчины бегут от военного положения
Вести-Москва
-
Парковка подорожала: что еще изменилось для автовладельцев?
- От Воробьевых гор до Подольска: излюбленные места дрифтеров
- Новогоднее настроение: куда отправиться в выходные
- Выставку китайской каллиграфии в Москве начали готовить почти за год
- "Путешествие в Рождество" будет не только зрелищным, но и спортивным
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Продолжительность жизни обезьян с пересаженным сердцем свиньи увеличилась втрое
- Оксфордский учёный объединил тёмную материю с тёмной энергией
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата?
- Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак