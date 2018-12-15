Биатлонист Бабиков отказался выступить в эстафете на Кубке мира в Хохфильцене

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что Антон Бабиков отказался выступить на этапе Кубка мира в Хохфильцене за мужскую сборную в эстафете, которая состоится 16 декабря. О причинах отказа не сообщается.

В настоящий момент Бабиков соревнуется на этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Риднау. Как заявил в своем Instagram Владимир Драчев, отвечая на один из комментариев под постом, спортсмену было предложено переехать в австрийский Хохвильцен, чтобы принять участие в мужской эстафете. Однако биатлонист отказался.

Напомним, что Бабиков не сумел отобраться в первую команду, поэтому в настоящий момент выступает на Кубке IBU.