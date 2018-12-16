Гол Роналду с пенальти принес "Ювентусу" победу над "Торино"

В 16-м туре чемпионата Италии по футболу состоялось туринское дерби – "Торино" на своем поле принимал "Ювентус". Гости сумели добиться победы со счетом 1:0 благодаря голу Криштиану Роналду с пенальти. "Старая синьоры" не знает поражений уже 16 игр подряд.

В первом тайме знаменитый португалец мог вывести свою команду вперед, когда здорово ударил с лету. Однако вратарь хозяев поля Сальваторе Сиригу вытащил мяч из нижнего угла. Правда, через несколько минут ему пришлось покинуть поле из-за травмы.

После перерыва форвард "Ювентуса" все-таки добился своего. За снос Марио Манджукича в чужой штрафной был назначен пенальти. И хоть Антонио Росати угадал, в какой угол пробьет Роналду, мяч от руки вратаря залетел в сетку ворот. Этот гол стал для португальского футболиста 11-м в турнире.

"Старая синьора" продолжает уверенно лидировать в чемпионате Италии, набрав 46 очков после 16 матчей. Лишь раз туринцы сыграли вничью, в остальных встречах отпраздновав победу. "Торино" располагается на шестом месте с 22 баллами.