В Вологде при взрыве газа погибла женщина

В Вологде в квартире по улице Карла Маркса взорвался бытовой газ. Один человек погиб, несколько пострадали. В результате взрыва произошло обрушение потолочного перекрытия дома. Не менее 30 жителей эвакуированы.

Количество пострадавших все еще уточняется, однако, по первым данным, одна женщина погибла. Двое находятся в тяжелом состоянии, а остальные отказались от госпитализации.

Пожара на месте взрыва нет. Тем не менее были эвакуированы жильцы того подъезда, где произошел взрыв, и соседнего подъезда, так как здание было повреждено и произошло обрушение потолочного перекрытия, сообщает ТАСС.