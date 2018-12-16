Юниорская сборная России вышла в финал Мирового кубка вызова по хоккею

Хоккеисты сборной России (игроки не старше 18 лет) вышли в финал Мирового кубка вызова, победив в полуфинале команду Чехии со счетом 4:1. Встреча состоялась в канадском городе Боннивил. Соперник россиян по решающему матчу турнира определится в игре между американцами и канадцами.

За российскую сборную дубль оформил Родион Амиров. Еще по шайбе забросили Илья Николаев и Даниил Гутик. У проигравших единственный гол оказался на счету Яна Стибингра.

Финал Мирового кубка вызова для игроков не старше 20 лет состоится 17 декабря. В этот же день пройдет и встреча за третье место. Напомним, что турнир начал свою историю в 2006 году. За это время сборная России ни разу не становилась победителем Мирового кубка вызова.