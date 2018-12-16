Жильцов из пострадавшего дома в Вологде эвакуировали в 14-градусный мороз

В жилом доме в Вологде произошел взрыв бытового газа. Спасатели эвакуировали около 90 человек. Сейчас в городе до 14 градусов мороза; для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения.

Взрыв произошел в квартире пятиэтажного двухподъездного кирпичного дома на улице Карла Маркса. Одна женщина скончалась, шесть человек пострадали, двое из них отправлены в больницу. Остальных жильцов, а это около 90 человек, эвакуировали; развернут пункт временного размещения, так как на улице сейчас достаточно холодно.

На месте работают не только специалисты МЧС, но и следователи. Они выясняют причины происшествия – произошло ли оно по вине жильцов или по недогляду должностных лиц газовой службы, сообщает ТАСС.