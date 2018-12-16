На выборах в Приморье явка граждан не ниже, чем была в сентябре

Более 4,6% избирателей пришли на участки в Приморском крае, где проходят повторные выборы губернатора региона. За ходом выборов следят более четырех тысяч наблюдателей.

По данным краевого избиркома, в сентябре на выборах явка была примерно такой же. Сейчас наиболее активно, в отличие от Владивостока, голосуют жители Анучинского, Лазовского и Черниговского районов.

Как сообщили "Интерфаксу" в МВД, в полицию поступило семь сообщений о нарушениях, два обращения поступили в субботу. Сегодня за порядком наблюдают около трех с половиной тысяч сотрудников полиции и народных дружинников.

На этих выборах в списке кандидатов на пост главы региона четыре претендента: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Олег Кожемяко и Роза Чемерис уже проголосовали.

Голосование, которое проходило в сентябре, признали недействительным из-за многочисленных нарушений. Тогда во втором туре участвовали действующий глава региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Оба кандидата подали несколько десятков жалоб, обвиняя друг друга в фальсификации протоколов. Крайизбирком по рекомендации ЦИК отменил результаты голосования и назначил новую дату выборов.