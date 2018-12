Овечкин установил личный рекорд, набрав очки в 14-й игре подряд

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во втором периоде встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Баффало Сэйбрз" забросил шайбу, сравняв счет в матче – 3:3. Таким образом, он набирает очки уже в 14-й игре подряд.

Для Овечкина эта результативная серия стала рекордной в карьере. Раньше капитан "столичных" набирал очки в 13 играх подряд.

Эта шайба стала для российского форварда 29-й в нынешнем сезоне. Овечкин с большим отрывом лидирует в списке снайперов. Его ближайший преследователь финн Патрик Лайне из "Виннипег Джетс" имеет в активе 23 гола.

THATS A CAREER HIGH POINT STREAK FOR THE #GR8. 14 GAMES. UNREAL. #ALLCAPS pic.twitter.com/BxvNQRmZWT