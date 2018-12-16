США продолжают уговаривать Германию отказаться от российского газа

Госдеп США заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" отрицательно повлияет на энергобезопасность Европы и предлагают Германии прислушаться к мнению соседних стран по этому вопросу.

США ссылаются на резолюцию Европарламента от 12 декабря, в которой говорится о важной роли Украины в европейской сети энергоснабжения. Госдеп также заявил, что будет формировать "единый фронт против кремлевской агрессии", передает "Интерфакс".

Штаты уже не раз обращают внимание Германии на "неправильность" российского газа, продвигая при этом в ЕС свой сланцевый газ. Так, в апреле президент США Дональд Трамп требовал от канцлера ФРГ Ангелы Меркель перестать поддерживать строительство "Северного потока-2". В обмен на отказ Трамп предлагал Меркель переговоры по новому торговому соглашению.

Как тогда заявляли эксперты, Берлин прекрасно понимает, что Трамп – ненадежный политик. Он ни во что не ставит европейские интересы и не дает никаких гарантий, что соглашения с Германией будут выполняться.

В рамках проекта "Северный поток-2" планируется построить две нитки газопровода от России до Германии через Балтийское море. Ежегодно через него будет проходить 55 миллиардов кубометров газа.

В ноябре этого года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Поток" будет достроен, несмотря на все угрозы Соединенных Штатов. "Ну вы же все сами видите — 200 километров уже построили. И остальное достроим", — сказал он.