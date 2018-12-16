ЧП в Вологде: в понедельник начнется разбор завалов и оценка повреждений

В Вологде выясняют, из-за чего мог взорваться газ в жилом доме. ЧП произошло этой ночью в одной из квартир пятиэтажки, где, по предварительным данным, проводили ремонт. В итоге пожара не было, нарушены потолочные перекрытия, но угрозы обрушения нет.

Дом отключили от центральной системы, всех жильцов, а это порядка 90 человек, — эвакуировали. Для них организовали пункты временного размещения.

По информации МЧС, один человек погиб, трое в больнице. Газовики сообщили, что незадолго до взрыва, здание проверяли, но в квартиру, где случилось ЧП, не попали.

По заявлению мэра Вологды, жилой дом получил повреждение в виде трещины на фасаде с пятого по третий этажи. Эксперты приступят к работе в понедельник; они и дадут ответы по возможности восстановления дома. Тогда же начнется разбор завалов.