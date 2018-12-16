Овечкин принес победу "Вашингтону" над "Баффало" в серии буллитов

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. В Вашингтоне "столичные" встречались с "Баффало Сэйбрз". Хозяева льда сумели добиться победы в серии буллитов со счетом 4:3. Победный бросок исполнил капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин.

Кроме того, российский форвард отметился заброшенной шайбой во втором периоде, продлив свою результативную серию до 14 игр подряд. Она стала рекордной для Овечкина.

Российские легионеры "Вашингтона" Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов набрали по очку, по разу ассистировав партнерам по команде.

Результаты других матчей дня: "Монреаль Канадиенс" – "Оттава Сенаторз" – 5:2, "Флорида Пантерз" – "Торонто Мэйпл Ливз" – 4:3 ОТ, "Питтсбург Пингвинз" – "Лос-Анджелес Кингз" – 4:3 ОТ, "Коламбус Блю Джекетс" – "Анахайм Дакс" – 1:2 ОТ.